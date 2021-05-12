Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля «Харыбюльбюль» в Шуше (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая культурная столица Азербайджана - Шуша принимает музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль". Колыбель древней культуры Шуша спустя 29 лет вновь встречает родных и гостей.

Как сообщает Trend, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева прибыли на музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", организованный на Джыдыр дюзю в Шуше.

Глава государства выступил на открытии фестиваля.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Дорогие друзья, сегодня знаменательный день в истории нашей страны. После долгого перерыва на Джыдыр дюзю – в священной для каждого из нас Шуше проводится фестиваль "Харыбюльбюль". Сердечно поздравляю вас и весь азербайджанский народ по этому случаю.

30 лет мы с нетерпением ждали этого дня, 30 лет жили с тоской по Родине. 30 лет вынуждены были мириться с несправедливостью, но не смирились, и каждый раз говорили, что никогда не смиримся с такой ситуацией, во что бы то ни стало освободим родные земли от оккупантов, и сделали это. Впервые проводимый в нынешнем году после длительного перерыва музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" посвящен светлой памяти наших шехидов. За этот день мы в долгу перед нашими отважными военными, азербайджанским народом. Народ объединился, проявил солидарность, сплотился в единый кулак, и азербайджанский народ одержал эту Победу. Это наша общая Победа. Прошу минутой молчания почтить светлую память наших отважных шехидов, погибших в Отечественной войне.

Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Мы восстановили эту прекрасную традицию, и отныне фестиваль "Харыбюльбюль" будет проводится в Шуше каждый год. Нынешний фестиваль охватывает представителей проживающих в Азербайджане народов. На сегодняшнем фестивале выступят представители различных народов, проживающих в нашей стране. Я рекомендовал это организатору фестиваля – Фонду Гейдара Алиева, потому что в победу в Отечественной войне большой вклад внесли все проживающие в Азербайджане народы. Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности, 44-дневная война еще раз продемонстрировала, что в нашей стране есть национальное единство, национальная солидарность. Неслучайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, мы еще раз направляем отсюда – из Шуши, с нашей древней земли месседж всему миру. Страны должны развиваться так, только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах бывают развитие, единство, национальная солидарность, мир. Мы отслеживаем, видим события, происходящие в различных уголках мира, и могу сказать, что несколько лет назад предвидели ситуацию, которая сложилась сегодня. Поэтому на многочисленных мероприятиях, проводимых как в стране, так и в международной плоскости, мы пропагандировали мультикультурализм, сосуществование различных народов и говорили, что это возможно. На примере Азербайджана мы говорили, что это возможно, и показывали, делились опытом, своими мыслями. Считаю, что наши усилия дали результат, потому что сегодня в мире есть более четкое представление по этому вопросу.

44-дневная война увенчалась полной Победой Азербайджана. Азербайджан одержал полную Победу, изгнал оккупантов с древних азербайджанских земель, на всех освобожденных землях поднял азербайджанский флаг. 44-дневная война – наша славная история. Каждый из этих 44 дней являлся героическим дастаном, каждый день у нас были шехиды, мы проливали кровь и шли вперед. Мы каждый день шли вперед. В течение 44 дней мы ни разу не отступили. Мы шли только вперед, неся потери, проливая кровь, наш народ сплотился, мы сплотились и обусловили эту Победу. Более 300 городов и сел были освобождены от оккупантов на поле боя, а взятие Шуши – неприступной крепости – это отдельный героический дастан. Каждый человек, побывавший в Шуше, и уже приезжающие в Шушу граждане Азербайджана видят, что взятие Шуши, освобождение ее от оккупации требовали большого героизма, отваги, самоотверженности. Наши отважные военнослужащие, поднявшись по этим отвесным скалам, в рукопашном бою освободили Шушу от оккупантов. Несмотря на то, что захватчики стреляли по нам из танков и пушек. В боях за Шушу у нас были шехиды. Но национальный дух, ведущий нас вперед, обеспечил Победу. Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы. Неслучайно 8 ноября – день освобождения Шуши - был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник.

Шуша – национальное достояние азербайджанского народа. Объявление недавно города Шуша культурной столицей Азербайджана еще раз подтверждает это. Шуша – древний азербайджанский город. В следующем году мы отметим 270-летие Шуши. В 1752 году Панахали хан основал Шушу, и с того времени до периода оккупации в этом городе всегда жили азербайджанцы. Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух.

Дорогие друзья, уверен, что многие из вас впервые приехали сюда после оккупации, видите, чувствуете это. Я уже в третий раз нахожусь в Шуше и говорил, что всякий раз, приезжая сюда, хочу остаться, не хочу отсюда уезжать. У Шуши своя аура. Я не видел в мире города, похожего на Шушу, возможно, такого и нет. Сегодня мы после долгого перерыва собрались в свободной Шуше. Сегодня на Джыдыр дюзю будет звучать азербайджанский мугам. После долгого перерыва мы отметим в Шуше этот прекрасный музыкальный праздник. Сегодня в подлинном смысле слова музыкальный праздник. Да, 8 ноября мы вернулись в Шушу с боями, сражаясь, проливая кровь. Но сегодня азербайджанская культура, видные представители азербайджанской культуры вернулись в Шушу, и это возвращение – реальность, с которой все должны считаться.

Отныне мы всегда будем жить в Шуше, ее восстановление уже началось. Данные указания выполняются. Мечеть Юхары Говхар ага уже отремонтирована, завтра там будет совершен праздничный намаз.

Не случайно и то, что фестиваль организован именно накануне праздника Рамазан. Мы - народ, привязанный к своим религиозным, национальным, духовным корням. Иначе нам никогда бы не удалось положить конец оккупации. Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство, и добились этого. Сегодняшнее мероприятие еще раз показывает, что мы вернулись в Шушу и отныне вечно будем жить здесь. В городе начались восстановительные работы, я уже отметил, что уже отремонтирована мечеть Юхары Говхар ага. После освобождения от оккупации пять лет назад Джоджуг Марджанлы я дал указание построить там мечеть, являющуюся аналогом Шушинской мечети. В то время на открытии мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим мечети в Шуше и построим новые. Сегодня накануне праздника Рамазан в Шуше заложен фундамент новой величественной мечети. Из высушенного армянами родника "Хан гызы Натаван" сегодня пошла вода. Все это имеет большое символическое значение. В этом и заключается наше возвращение. Мы отстроим, восстановим Шушу, а ненавистный враг разрушал ее. Сегодня вы - находящиеся здесь граждане, друзья пройдетесь и увидите, каким разрушениям подверглась Шуша. Но еще раз хочу сказать, что наши Шуша, Агдам, Джабраил, Физули, Зангилан, Губадлы, Лачин, Кяльбаджар жили в наших сердцах. Мы восстановим разрушенные мечети, но эти мечети в период оккупации были возведены в наших сердцах. А сегодня мы собрались здесь, на Джыдыр дюзю – в священном для каждого азербайджанца месте, и отмечаем этот музыкальный праздник, праздник единства, праздник возвращения, праздник достоинства. Да здравствует Шуша! Да здравствует Карабах! Да здравствует Азербайджан!

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Затем начался фестиваль "Харыбюльбюль".

Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева послушали выступления исполнителей на фестивале.

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Встретившись после концерта с журналистами, Президент Ильхам Алиев сказал: Спасибо за то, что вы находились здесь, в тяжелые дни. Здравствуй, Миршахин.

Миршахин: Слава Вам, господин Президент. Поздравляю Вас.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо, я тоже поздравляю всех вас.

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Глава государства сфотографировался с журналистами на память.

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Президент Ильхам Алиев: Анар напомнил мне о том, что на пресс-конференции вы изъявили желание приехать. Мы выполнили вашу просьбу. Я хотел, чтобы первыми приехали наши журналисты, и мы провели этот фестиваль. Где вы остановились?

Журналист: Мы приехали прямо сюда.

Президент Ильхам Алиев: Да, сразу сюда.

Анар Алакбаров: Сегодня останутся.

Президент Ильхам Алиев: Сейчас здесь есть, где остановиться. Давайте пригласим и иностранных журналистов, пусть приедут и увидят.

Журналист: Господин Президент, благодарим за внимание. Мы всегда ощущаем Вашу поддержку, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Да, я всегда поддерживал вас. Благодарю вас за то, что освещаете столь актуальные темы. Во многие случаях я именно от вас слышу, вижу происходящие в стране процессы. Это само по себе побуждает исполнительные органы к еще большей ответственности.

Журналист: Это наша первая встреча с Вами после войны.

Президент Ильхам Алиев: Верно.

Журналист: Я тоже с Вашего позволения хочу сказать, что 40 лет видел происходящие в мире войны. Это первая война, в которой один человек вел и военную, и политическую, и информационную работу.

Президент Ильхам Алиев: Потому что если бы вы не доводили до внимания мировой общественности реалии, связанные с этой войной, то мнение по данному вопросу так и оставалось бы искаженным. Вы хорошо помните, что в то время у нас не было выхода на мировые медиа. Только вы приехали и снимали фото. Армяне же, используя все возможности, распространяли во всех странах несусветную ложь. А теперь уже и вы, и я довели правду о войне. Наши отважные военнослужащие, взобравшись на те скалы, изгнали врага отсюда. Миршахин, ты давно был здесь, до оккупации. Некоторые не были, наверное, впервые находятся здесь.

Миршахин: Я был и до оккупации.

Президент Ильхам Алиев: Человек, который приехал сюда впервые, видит, что освободить Шушу вообще считалось невозможным. Трудно даже подняться пешком, не говоря уже о том, чтобы с автоматом, а сверху враг, причем с танками, пушками, позициями. Действительно, это невиданный героический дастан.

Журналист: Я видел войны и в горах Афганистана. Не верил в это. После освобождения приехал, увидел, проследил. Я и сам в 1992 году поднялся отсюда пешком, здесь было закрыто, машины не проезжали.

Президент Ильхам Алиев: По какой дороге вы поднялись?

Журналист: Прямо отсюда, из Дашалты. До этого места 4 часа шел пешком, трижды стреляли снайперы, но промахнулись.

Президент Ильхам Алиев: Недавно вы опубликовали это фото, я видел. В каком состоянии в то время находились азербайджанские солдаты? Не было ни формы, ни оружия, ни возможностей управления. Сегодня наши солдаты, как львы, как львы. Они сотворили чудо.

Журналист: Здесь, можно сказать, никто не жил.

Президент Ильхам Алиев: Никто.

Журналист: Только у въезда в город, и то немного.

Миршахин: А я был в одном из домов в Зангезуре.

Президент Ильхам Алиев: Да, да, в селе Шурнуху.

Миршахин: Тот мужчина тоже давал хорошие опровержения, связанные с властью Армении. Хорошо получилось, очень хорошо. По пяти пунктам опроверг. Говорил также о низкой пенсии. Сказал, что Карабах – это Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев: Причем сказал, что влез в дом азербайджанца.

Миршахин: Да, он выступил с очень важными заявлениями.

Журналист: Господин Президент, мы особенно признательны Вам за победу в Шуше. Это действительно чудесная победа. Это действительно очень большая победа. Вы словно вернули жизнь азербайджанскому народу. Вы вдохнули в нас жизнь. Поверьте, год назад нам и присниться не могло, что мы можем находиться на Джыдыр дюзю, присутствовать на концерте здесь. Невероятное чудо, господин Президент. Да хранит Аллах Вас, нашу армию.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Журналист: Господин Президент, искренне говорю, в мире нет такого главы государства.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо. Год назад здесь звучала другая музыка, происходили другие действия. Враг получил достойный ответ за эти действия, за все преступления. Отныне здесь будет звучать только азербайджанская музыка, музыка народов, проживающих в Азербайджане. Это действительно большое историческое достижение. Каждый раз, приезжая сюда, я переживаю особые чувства. Уверен, что вы тоже переживаете эти чувства, потому что нам посчастливилось вновь увидеть Шушу. Это большое счастье. Конечно, мы еще раз видим, что Шуша – это истинный азербайджанский город, потому что здесь чувствуется азербайджанский дух. Архитектурные памятники, родники, - хотя армяне изменили узоры и стерли надписи на этих родниках, - тем не менее, здесь всюду вокруг, как говорится, кипит азербайджанская культура. Мы вернулись навсегда, будем жить здесь вечно. Я сказал, что Шуша станет одним из самых красивых городов мира. Не только Шуша, но и все остальные освобожденные города.

Журналист: Я уже шесть месяцев путешествую по Карабаху и сам являюсь инженером-архитектором. Действительно, нигде в мире я не видел таких красивых мест. Поистине, красота Шуши, Кяльбаджара уникальна.

Президент Ильхам Алиев: Здесь, хоть и немного, но жили. По имеющимся у нас данным, - позднее мы уточнили эту информацию, - здесь жили около 1600 армян, в основном военнослужащие, члены их семей. То есть, армянского населения здесь никогда не было. Сейчас вы видите, в каком состоянии все находилось в период оккупации. Мы немного привели в порядок, уже 6 месяцев, как очищаем, как говорится, наводим чистоту и порядок. Все здания были разрушенными, недостроенными. Новых зданий нет, они построили несколько вилл для себя, вы, наверное, их видели. Исторические здания разрушены, городской инфраструктуры нет. Посмотрите, тех опор не было, все оставалось с давних времен. Они говорили, что это армянский город, но если армянский, то почему вы привели его в такое состояние? Почему не жили, не строили, почему разрушили?

Журналист: Никто, уходя, не станет сжигать свой дом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно.

Журналист: А они сожгли, то есть, это были не их дома.

Президент Ильхам Алиев: Вы тоже побывали в других наших освобожденных местах, землях, там девственная природа, цвет этих деревьев, неба. Я не видел таких цветов.

Журналист: Агдам вообще полностью разорен. Видя эту картину, думаешь о том, что речь может идти только о том, чтобы стереть память. Ведь какое человеку может быть дело до могилы? Они хотели именно стереть историю, память. Думаю, что их цель была только в этом.

Президент Ильхам Алиев: Конечно, это так. Хотели стереть историю, чтобы мы никогда не вернулись. Они считали, что Азербайджан никогда не встанет на ноги. Не верили, что мы можем встать на ноги. Не верили, что у нас может быть и сила, и воля. Поэтому говорили: давайте все разрушим, чтобы они больше никогда не вернулись, сотрем историю, разрушим памятники, могилы. А завтра скажем, что это была армянская земля, так и говорили. Шахбулаг нагло переименовали в Тигранакерт. Какая фальсификация! Говорили, что Шуша – армянский город. Но ведь этот город основал Панахали хан, все мы хорошо знаем это, он же и назвал его – Панахабад. Как это может быть армянским городом, если 275 лет назад Панахали хан прибыл из Агдама сюда.

Журналист: Причем, господин Президент, побросали туда новые камни, я сам видел.

Президент Ильхам Алиев: Да.

Журналист: Якобы это был "Тигранакерт".

Президент Ильхам Алиев: Да, там?

Журналист: Да, прямо рядом с Шахбулагом.

Журналист: Я видел в Кяльбаджаре несколько церквей, это были старинные церкви, но армяне пристроили к ним новые камни. Причем так, что это сразу заметно. Увидев это, я сразу сказал, что все это фальшивые камни. Спросил у людей, те, сказали, что эти камни завезли сюда 10-15 лет назад.

Военнослужащий: Господин Верховный главнокомандующий, с Вашего позволения спецназовцы хотят сфотографироваться с Вами на память.

Президент Ильхам Алиев: Да, обязательно.

Х Х Х

Была сделан фотография на память со спецназовцами.

Х Х Х

Все вместе сказали: Карабах – это Азербайджан!