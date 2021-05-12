Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, в котором будет располагаться Шушинский творческий центр (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр.

Как сообщает Trend, глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, которая будет проделана в центре.

Было сообщено, что в этом здании размещался каравансарай Аги Гахрамана Мирсияб оглу. Архитектурный памятник странового значения относится к XVIII веку. Глава государства дал поручения, связанные с предстоящей работой.