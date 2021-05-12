Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в Шушинской художественной галерее (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились с работой, проделанной в Шушинской художественной галерее.

Как сообщает Trend, глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о проделанной в галерее работе.

Было отмечено, что планируется проведение выставки возвращенных карабахских ковров, выставок под названием "Карабах до и после оккупации", "Карабах в мотивах азербайджанских художников".