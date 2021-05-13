Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила всех мусульман мира с праздником Рамазан из города Шуша.

Как сообщает Trend, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

«Дорогие соотечественники!

С неописуемой гордостью и радостью передаю всем вам свои наилучшие пожелания и искренние поздравления по случаю священного праздника Рамазан из нашего родного города Шуша! Пусть этот праздник, призывающий людей к миру, единству, солидарности, добру и нравственному совершенству, принесет в очаг каждого из вас здравие, взаимопонимание и благополучие! С уважением чту память наших шехидов, погибших во имя Родины. Желаю терпения их родным и близким. Пусть Всевышний всегда будет милосерден к нашему народу!

От всей души поздравляю всех мусульман мира с праздником Рамазан, прошу Аллаха исполнить все вознесенные ими молитвы и принять их посты.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN»,- говорится в публикации.