Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева присутствовали на гала-концерте фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Организованный Фондом Гейдара Алиева по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", проводимый в культурной столице нашей страны – городе Шуша, на Джыдыр дюзю, 13 мая завершился гала-концертом.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева послушали выступления исполнителей на фестивале.

На гала-концерте выступили народные артисты Рауф Абдуллаев, Ялчин Адыгезалов, заслуженный артист Фуад Ибрагимов и Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Муртузы Бюльбюля, Азербайджанская государственная хоровая капелла под художественным руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой.

На концерте прозвучали произведения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Алекпера Тагиева, Муслима Магомаева, Ниязи, Тофика Кулиева, Васифа Адыгезалова и других композиторов.

Состоявшиеся в рамках фестиваля выступления народных артистов Алима Гасымова, Азерин, Динары Алиевой, Эльчина Азизова, Алихана Самедова, Фархада Бадалбейли, Мансума Ибрагимова, Мурада Адыгезалзаде, Натига Ширинова, Полада Бюльбюльоглу, Самира Джафарова, Тейюба Асланова, Юсифа Эйвазова, заслуженных артистов Фарганы Гасымовой, Миралама Мираламова, Сахиба Пашазаде, Шахрияра Иманова, Ширзада Фаталиева и других были встречены аплодисментами.

На концерте был показан видеоролик, отражающий слова общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева о находившихся в свое время под оккупацией территориях: "Желаю, чтобы мы вместе с вами поехали в Шушу. Поедем, верьте, что поедем. Шуша - сердце Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша - символ нашей культуры, истории. Шуша дорога для всех нас. Но не только Шуша, нам также дороги горы Лачина. Мы никогда не сможем жить без Лачина. Такой красивый город как Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, родники Кяльбаджара, кяльбаджарский Исти су. Без них мы не сможем жить", и слова Победоносного Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, Президента Ильхама Алиева, сказанные им в обращении к народу в день освобождения города Шуша от оккупации 8 ноября 2020 года: "Я счастливый человек, что выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это великая Победа! Сегодня души наших шехидов, душа великого лидера возрадовались! Поздравляю, Азербайджан! Поздравляю, азербайджанцы мира! Дорогая Шуша, ты свободна! Дорогая Шуша, мы вернулись! Дорогая Шуша, мы возродим тебя! Шуша наша! Карабах наш! Карабах - это Азербайджан!".

Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", проведённый впервые после освобождения Азербайджанской армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего наших земель от оккупации, завершился совместным исполнением песни "Азербайджан" деятелями искусств.

По окончании концерта Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с деятелями искусств, участвовавшими в фестивале. На Джыдыр дюзю все вместе сказали "Карабах - это Азербайджан!".

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Отметим, что 12 мая - в первый день музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" состоялся концерт на тему "Мультикультурализм в азербайджанской музыке", посвящённый музыкальному творчеству различных народов, населяющих нашу страну. Музыкальные группы и исполнители, представляющие различные народы, проживающие в разных уголках Азербайджана, своими выступлениями донесли до всего мира месседж о том, что наша республика является единой Родиной для всех, независимо от национальности и религии. Особо подчеркнув значение этого месседжа в выступлении на открытии фестиваля, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: "Отечественная война еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности, 44-дневная война еще раз продемонстрировала, что в нашей стране есть национальное единство, национальная солидарность. Неслучайно, что на первом фестивале выступят представители проживающих в Азербайджане народов, мы еще раз направляем отсюда – из города Шуша, с нашей древней земли месседж всему миру".

Напомним, что в 44-дневной Отечественной войне героическая Азербайджанская армия под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами, Президента Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации и восстановила территориальную целостность страны. В настоящее время на освобождённых от оккупации территориях реализуются крупные созидательные проекты. Эти проекты охватывают не только восстановление освобождённых территорий, административных зданий, исторических и культурных памятников, но и возрождение традиционных культурных мероприятий, которые на протяжении долгих лет не проводились на наших исторических землях. Таким образом, освобождённые от оккупации территории сейчас возрождаются и духовно. Наглядным подтверждением этого является музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль", проведённый 12-13 мая на Джыдыр дюзю.