Авиасредства ВВС Азербайджана выполняют плановые учебно-тренировочные полеты (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки, приступили к учебно-тренировочным полетам боевые самолеты, “Байрактары” и другие беспилотные летательные аппараты различных типов ВВС Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны.
Полеты авиационных средств выполняются по определенным маршрутам.
В рамках тренировок, проводимых в целях совершенствования боевых навыков, военные пилоты и операторы БПЛА выполняют задачи в ночное и дневное время.
В ходе учебных тренировок проводится воздушная разведка с определением координат наземных целей условного противника.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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