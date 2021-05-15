Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии железнодорожного вокзала в Габале и однолинейной железной дороги ст. Ляки-Габала (ФОТО) (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - 15 мая состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однолинейной железной дороги станция Ляки - Габала.
Как сообщает Trend, в открытии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиева и Первая леди Мехрибан Алиева.
Модернизация железных дорог, демонстрируя экономический потенциал нашей страны, также является реальным показателем высокого внимания, уделяемого развитию социальной сферы.
Глава государства и Первая леди были проинформированы о том, что строительство однолинейной железной дороги станция Ляки –Габала, приведенной в состояние готовности, началось в 2018 году. Протяженность железнодорожной линии составляет 42,3 километра, а вместе с подъездными путями – 44,5 километра.
Было доведено до внимания, что в рамках проекта в целом построены 122 искусственных инженерных сооружения, железнодорожная остановка Агдаш, Габалинский железнодорожный вокзал и станция, Габалинская тяговая подстанция, а также отремонтирована подстанция Гаджиалы.
Отметим, что современнейшая дорожно-транспортная инфраструктура в первую очередь будет служить удобству граждан. Реализация этого проекта создает жителям возможность для комфорных и безопасных поездок из Габалы в столицу и другие пункты назначения.