Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили среднюю школу №1 в поселке Нидж и церковь Святого Елисея «Чотари» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили в поселке Нидж среднюю школу номер 1 и церковь Святого Елисея "Чотари".

Как сообщает Trend, глава государства Ильхам Алиева, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева вначале побывали в средней школе номер 1 в поселке Нидж.

Было сообщено, что в школе, построенной в 1857 году, в настоящее время обучаются 135 учеников.

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Затем Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили церковь Святого Елисея "Чотари", зажгли там свечи.

Было отмечено, что эта церковь в поселке Нидж также была капитально отреставрирована Фондом Гейдара Алиева в 2006 году и передана в пользование албано-удинской христианской религиозной общины. Церковь Святого Елисея была построена в 1823 году.

В настоящее время в поселке Нидж, являющемся небольшой моделью толерантности, имеются 3 церкви, 2 мечети. Около 4 тысяч из 10 тысяч удинов мира проживают в поселке Нидж Габалинского района.

-Это символ нашей церкви, албанской церкви.

Президент Ильхам Алиев: Это изображение креста?

-Да, господин Президент, восьмиконечного. У нас священными являются восемь крестов, двенадцать апостольских восьмиконечных. Мы видели это и в Туге.

Здесь были сделаны фото на память.

-Большое спасибо, да хранит Вас Аллах. Мы чувствуем Вашу поддержку всюду, нам это очень приятно.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо, я всегда буду с вами.

-Мы будем часто ездить в Карабахский регион. С помощью Аллаха мы тоже будем поддерживать эту среду.

Первая леди Мехрибан Алиева: До свидания.

Лейла Алиева: До свидания.

Президент Ильхам Алиев: До свидания.