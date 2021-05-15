Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их

Политика 15 мая 2021 22:30 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их

БАКУ /Trend/ - Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время посещения Албанской церкви Святой Девы Марии в поселке Нидж Габалинского района.

"У удинского народа большое историческое наследие. Теперь вы совершаете богослужение как на территории Габалинского района, так и одновременно на освобожденных землях - и в Худавенге, и в Агоглане. Там есть и другие храмы, принадлежащие удинскому народу. Большая их часть находится в разрушенном или полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их. Вы будете посещать и те церкви. Вы несколько раз были в Худавенге. Будете ездить и впредь. Потому что это - великое историческое наследие, наше наследие", - сказал глава государства.

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