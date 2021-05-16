Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана.

Об этом сказала в воскресенье Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя претензии Армении по поводу последней напряженности на азербайджано-армянской границе, а также утверждения Армении о том, что Азербайджан якобы нарушил "суверенную территорию" Армении.

"Эти утверждения совершенно безосновательны. МИД Азербайджана, распространив по этому поводу заявление, прояснил ситуацию в связи с напряженностью на границе между Арменией и Азербайджаном. Прежде всего, хочу подчеркнуть, что первопричина пограничных проблем - это незаконная оккупация территорий Азербайджана Арменией до ноября 2020 года. Именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан восстанавливает только свои международно признанные границы.

Как уже указывалось в наших официальных заявлениях, в связи с улучшением погодных условий в освобожденных районах Азербайджана, граничащих с Арменией, Азербайджан продолжает укреплять систему охраны границ, осуществляемую в рамках своей территориальной целостности. Этот процесс осуществляется на основе карт, определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном, которая есть у обоих сторон.

Мы всегда уважаем суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ. Несомненно, взаимное уважение этих принципов, построение на этой основе добрососедских отношений и благонамеренный запуск процесса делимитации/демаркации границ - единственный способ решить любые споры, которые могут возникнуть. Армения и Азербайджан только что вышли из войны, поэтому успешная демаркация и делимитация границ играют ключевую роль в обеспечении мира и безопасности.

Я также хотела бы подчеркнуть, что в последние месяцы между сторонами были разногласия по вопросам границ, все из которых были решены путем переговоров между сторонами трехстороннего заявления. Мы считаем, что такие разногласия следует решать политическими и дипломатическими средствами", - сказала она.

Комментируя реакцию некоторых членов международного сообщества на недавнюю пограничную напряженность, Абдуллаева отметила, что демаркация и делимитация границ - это двусторонний вопрос, очень сложный и технический процесс.

"Конечно, мы понимаем озабоченность третьих стран ситуацией в регионе, направленную на снятие напряженности. Мы считаем, что все фундаментальные причины и проблемы должны быть тщательно исследованы, прежде чем делать какие-либо заявления по столь чувствительному вопросу.

Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. В настоящее время принимаются соответствующие меры для нормализации ситуации.

К сожалению, этот технический вопрос был преувеличен провокационными заявлениями и клеветнической кампанией против Азербайджана. Такой деструктивный подход служит только увеличению напряженности. Понятно, что неадекватная реакция и провокационные заявления Армении связаны с предвыборной ситуацией в этой стране. Попытки Армении использовать этот вопрос в качестве политического инструмента неприемлемы. Еще раз хотелось бы сказать, что Азербайджан полностью привержен миру, безопасности и региональному сотрудничеству, основанному на уважении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

Мы рекомендуем политическим и военным кругам Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам. Такие случаи могут и должны решаться путем взаимных контактов между соответствующими пограничными органами обеих сторон.

Азербайджан привержен решению напряженности в регионе, и мы призываем противоположную сторону тоже предпринять соответствующие шаги для этого", - добавила она.