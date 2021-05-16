Войска Нахчыванского гарнизона приступают к очередным командно-штабным учениям

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021-й учебный год, 17 мая в Нахчыванском гарнизоне начнутся командно-штабные учения с привлечением соединений и частей различных видов войск, сообщает в воскресенье Trend.

В ходе учений, которые продлятся до 20 мая, соединения и части, вовлеченные в практическую деятельность, будут выведены в районы предназначения и выполнят учебно-боевые задачи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)