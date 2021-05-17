В Брюсселе состоялась встреча помощника Президента Азербайджана с заместителем генсека НАТО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев 17 мая встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоанэ.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на официальный сайт НАТО, встреча состоялась 17 мая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)