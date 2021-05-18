Советник Президента США позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ -Вечером 17 мая 2021 года советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

В ходе телефонного разговора стороны выразили удовлетворение двусторонними отношениями. Была отмечена важность этих отношений для обеспечения мира и безопасности для обоих государств и региона.

Джейк Салливан выразил обеспокоенность в связи с последней напряженностью на границе между Aзербайджаном и Арменией и подчеркнул важность разрешения таких разногласий мирным путем. Он также подчеркнул необходимость конструктивных обсуждений между сторонами по демаркации международной границы. Джейк Салливан выразил приверженность США делу примирения в регионе.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сообщил о нашей приверженности делу обеспечения мира и стабильности в регионе. Президент Азербайджана положительно оценил постконфликтную ситуацию в регионе, отметил, что ситуация в регионе, в том числе на азербайджано-армянской границе, стабильна через шесть месяцев после окончания конфликта.

Президент Ильхам Алиев выразил согласие с мнением советника Президента США по вопросам национальной безопасности о необходимости начала переговоров о делимитации международной границы между Азербайджаном и Арменией и отметил значимость проведения этого процесса в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев отметил, что неадекватная реакция Армении на напряженность на границе и попытки интернационализировать этот вопрос могут привести к росту напряженности в регионе и подчеркнул важность решения всех вопросов мирным путем в рамках переговорного процесса.