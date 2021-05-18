Президент Ильхам Алиев: Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хренином.

«Уверен, что визит будет успешным. Подробно обсудите с коллегой вопросы нашего сотрудничества в военной сфере. По всем направлениям у нас дела идут хорошо. Недавний визит Президента Александра Григорьевича Лукашенко еще раз это подтвердил. Мы провели очень обстоятельный разговор и широкие переговоры по очень обширной повестке двусторонних отношений, в том числе обсуждали вопросы военно-технического сотрудничества между нашими странами, которые уже имеют давнюю историю, и нацелены продолжать сотрудничество в этом направлении, и также по всем другим направлениям. Потому что сегодня Беларусь и Азербайджан демонстрируют высокий уровень взаимодействия, сотрудничества.

Я пригласил белорусские компании к участию в восстановлении освобожденных территорий. Я вам показу попозже фотографии с этих территорий, которые наглядно свидетельствуют о том уровне вандализма и разрушений, которым наша земля подверглась на протяжении около 30 лет оккупации. И насколько я знаю, уже есть интерес к участию в этих вопросах. Также в ближайшее время делегация под руководством министра сельского хозяйства Азербайджана посетит Беларусь в рамках договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента. Ну и по всем другим направлениям будем и дальше активно сотрудничать и поддерживать друг друга», - сказал глава государства.