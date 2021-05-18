Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией из Беларуси (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 18 мая встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Азербайджана, сначала белорусская делегация посетила Аллею почетного захоронения, почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложила венки и цветы к его могиле.

Гости также побывали на Аллее шехидов и возложили венки и цветы к могилам героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны.

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи, во время которой министр обороны Беларуси прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран. В соответствии с протоколом гость оставил запись в «Книге почета».

Между военными делегациями Азербайджана и Беларуси состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что близкие дружеские связи глав государств основаны на традициях искреннего и взаимного доверия между нашими странами и народами. Отмечалось, что Азербайджан придает большую значимость сотрудничеству с Беларусью по всем направлениям, в том числе в военной сфере. По словам Закира Гасанова, существует большой потенциал для расширения азербайджано-белорусского сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной сферах, и эти отношения успешно развиваются.

Коснувшись вопросов политики и безопасности в регионе, министр обороны Азербайджана напомнил, что наши страны активно сотрудничают на различных международных платформах, поддерживая и отстаивая интересы друг друга. Он отметил, что Отечественная война, начатая контрнаступательной операцией под командованием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, увенчалась блистательной победой азербайджанской армии и освобождением наших земель от оккупации. Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией, Закир Гасанов выразил признательность своему коллеге за позицию Беларуси в ходе 44-дневной войны.

Выразив удовлетворение тем, что первый его зарубежный визит на посту министра обороны Беларуси совершен в дружественный Азербайджан, генерал-лейтенант Виктор Хренин особо отметил важность подобных встреч и взаимных визитов для дальнейшего расширения двусторонних военных связей. Подчеркнув, что это сотрудничество основано на дружественных связях лидеров двух стран, гость вновь выразил поддержку Беларуси территориальной целостности Азербайджана.

На встрече была обсуждена совместная деятельность в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, организация визитов групп специалистов с целью обмена опытом и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение министры подписали План двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2021 год.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)