Выделены средства на бурение 20 субартезианских скважин в Нахчыване - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению орошения посевных площадей и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 20 субартезианских скважин для улучшения орошения посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в Нахчыванской АР, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде из суммы, указанной в пп. 1.38.3 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Кабинету министров Нахчыванской АР выделяется один миллион манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из него вопросы.