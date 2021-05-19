Азербайджан вернул всех армян со статусом военнопленного в страны их происхождения - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан освободил и вернул всех армян со статусом военнопленного в страны их происхождения.

Об этом в среду сказала Trend глава управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя претензии Армении в связи с "военнопленными".

"Мы регулярно реагируем на ложные, полные клеветы утверждения Армении, которая постоянно обвиняет Азербайджан в удержании армянских "военнопленных". Хотелось бы подчеркнуть, что Азербайджан привержен верховенству международного права, в том числе обязательствам по международному гуманитарному праву и международным правам человека касательно операций по задержанию и обращению с заключенными. Как и предусмотрено трехсторонним заявлением, а также в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву, Азербайджан освободил и вернул всех армян в статусе военнопленных", - сказала Абудуллаева.

Она отметила, что в настоящее время под арестом находятся армянские диверсанты, незаконно отправленные на территорию Азербайджана через несколько недель после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, предусматривающего прекращение всех боевых действий.

"Согласно информации и доказательствам, собранным Азербайджаном, в последней декаде ноября, после окончания боевых действий, группа, состоящая из более чем 60 человек, была отправлена из Ширакской области Армении на территорию Азербайджана. В конце ноября и декабре 2020 года эта группа осуществила террористические атаки против азербайджанских мирных жителей и военнослужащих, в результате чего погибли четверо азербайджанских военнослужащих и было тяжело ранено гражданское лицо - сотрудник компании мобильной связи, всего лишь выполнявший свою работу по восстановлению разрушенных армянами за годы оккупации линий связи. Эти лица находятся в Азербайджане под арестом на законном основании, согласно международному и внутреннему законодательству, их судят в соответствии с законодательством Азербайджана за совершенные убийства, диверсии и другие преступления. Согласно законам, в настоящее время Азербайджан проводит детальное расследование в связи со всеми задержанными после 44-дневной войны, оценивая имеющиеся против них доказательства. Четвертого мая 2021 года наша страна в качестве гуманитарного шага передала Армении трех задержанных без предъявления обвинений. Учитывая то, что Армения постоянно искажает этот вопрос, наша страна продолжает расследование, обеспечивая еще большую прозрачность в отношении причин задержания, условий содержания и обращения с задержанными. Азербайджан, демонстрирующий гуманное обращение с заключенными, обеспечивающий надлежащее обращение с ними в соответствии с законом, остается приверженным выполнению своих международных обязательств", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Текст: Турал Гараджаев)