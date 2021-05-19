Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу 19 мая провели телефонный разговор.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД, собеседники обсудили текущую ситуацию в регионе, включая вопросы в связи с напряженностью на границе Азербайджана и Армении.

Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по поводу председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, а также событий в Палестине.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)