Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу 19 мая провели телефонный разговор.
Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД, собеседники обсудили текущую ситуацию в регионе, включая вопросы в связи с напряженностью на границе Азербайджана и Армении.
Кроме того, главы МИД обменялись мнениями по поводу председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, а также событий в Палестине.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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