Cостоялся телефонный разговор между Президентами Азербайджана и России

БАКУ /Trend/ - 19 мая состоялся телефонный разговор Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, были обсуждены вопросы, связанные с постконфликтной ситуацией в регионе с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в полном соответствии с буквой и духом трёхсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года.

В этом контексте было уделено внимание недавним событиям на азербайджанско-армянской границе. Президенты Азербайджана и России выразили общее мнение о том, что урегулирование должно вестись исключительно политико-дипломатическими методами. Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договорённости о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы.

Проведён также обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня. Президент Ильхам Алиев выразил искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин. Выражена обоюдная заинтересованность в углублении взаимовыгодного сотрудничества на всех направлениях. На это будут нацелены интенсивные контакты по линии правительств, профильных министерств и ведомств.