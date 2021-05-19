Пашинян посчитал неуместным предложение России о демаркации границы

БАКУ/Trend/- Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян счел неуместным предложение России о демаркации границы с Азербайджаном, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, на фоне осложнения обстановки на границе, разговоры о демаркации «ведутся не к месту».

Отметим, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что Россия предложила создать совместную комиссию для демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

«По предварительной договоренности со сторонами, РФ предложила оказать содействие в начале проведения делимитации, демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной армяно-азербайджанской комиссии, в которой РФ могла бы принять участие в качестве консультанта, посредника», - сказал Лавров.