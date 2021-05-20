Омбудсмен Азербайджана посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки
БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева вновь посетила задержанных членов армянской вооруженной группировки, содержащихся на азербайджанской территории, сообщает в четверг Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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