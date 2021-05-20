Министры обороны Азербайджана и Беларуси посетили воинские части (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и находящийся с официальным визитом в Баку его белорусский коллега генерал-лейтенант Виктор Хренин посетили несколько воинских частей, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

Сначала главы ведомств возложили цветы к установленному на территории воинской части памятнику общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, почтили его память. Затем министры посетили штаб воинской части.

Генерал-лейтенант Хренин оставил запись в Книге почетных гостей.

Главы ведомств ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными помещениями и сооружениями, а также казармой, столовой и военной техникой.

Министры были подробно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом своих боевых и служебных обязанностей.

Также они посетили воинскую часть, на территории которой дислоцированы оперативно-тактические ракетные комплексы «Полонез».

Министрам обороны было доложено о службе войск, боеготовности воинской части и выполнении поставленных задач. Также они были проинформированы о качественно высоких социально-бытовых условиях для личного состава, а также ознакомились с созданной здесь военной инфраструктурой. Затем были осмотрены здание штаба, казарма и столовая.

В заключение министры посетили парк хранения оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез», склад с боевыми ракетами и центр технического обслуживания.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)