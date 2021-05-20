МИД Азербайджана прокомментировал заявление индийского МИД (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Крайне странно, что МИД Индии - страны, которая в течение прошедших 30 лет не призвала к выводу оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана, сейчас говорит об "отводе сил".

Как сообщает в четверг Trend, об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сказала, комментируя слова официального представителя МИД Индии в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе.

Абдуллаева подчеркнула, что главная причина разногласий по пограничным вопросам между Арменией и Азербайджаном - незаконная оккупация Арменией азербайджанских территорий до ноября 2020 года.

«Так, именно Армения нарушает международно признанные границы Азербайджана. Азербайджан же всего лишь восстанавливает свои международно признанные границы, продолжает укреплять систему охраны границ в рамках своей территориальной целостности, и этот процесс осуществляется на основе карт, имеющихся у каждой из сторон, и определяющих линию границы между Арменией и Азербайджаном. В последние месяцы между сторонами были разногласия по пограничным вопросам, и все они были решены путем переговоров между сторонами трехстороннего соглашения. Во-вторых, крайне странно, что МИД Индии - страны, которая последние 30 лет не призывала к выводу армянских оккупационных сил с территории Азербайджана, сейчас говорит об "отводе войск". Понятно, что это последнее заявление было сделано без всестороннего изучения различных аспектов вопроса. Хотелось бы напомнить, что Азербайджан всегда призывал и призывает к суверенитету, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ государств. Верим, что взаимное уважение и строгое соблюдение этих принципов - единственный способ решить любой спор и установить добрососедские отношения в полном смысле этого слова. Должна также отметить, что как действующий председатель Движения неприсоединения Азербайджан определил продвижение Бандунгских принципов в качестве одного из приоритетов своего председательства. Эти принципы вносят вклад в развитие справедливости и равенства в международных отношениях и обеспечивают соблюдение норм и принципов международного права. Любые попытки нанести ущерб единству в рамках Движения неприсоединения неприемлемы», - сказала Абдуллаева.

Говоря о том, как можно быть уверенными в приверженности Армении в будущем принципам международного права, Абдуллаева сказала, что, к сожалению, в этой стране серьезно усиливаются ксенофобия и нетерпимость: «Вызывает обеспокоенность и то, что эта тенденция направлена не только против Азербайджана, но и любого народа или группы, выражающих мнение, отличающееся от мнения армянской стороны. В этой стране возвеличивают тех, что сотрудничал с нацистами, героизируют международных террористов. Недавно там был совершен акт вандализма в отношении памятника Махатмы Ганди - известного сторонника мира. Такие проявления экстремизма опасны и должны быть немедленно устранены. Необходимо поощрять отказ Армении от таких вредоносных идей, как "национальное превосходство", "расширение территорий". Армения наконец должна начать соблюдать международное право и применять основные принципы международного права как основу для нормализации отношений с соседними государствами. Только после этого Армения сможет извлекать пользу из добрососедства и регионального сотрудничества. Азербайджан в свою очередь продолжает оставаться приверженным миру, безопасности, региональному развитию и сотрудничеству на основе суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)