Завершились учения азербайджанской армии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Успешно завершились учения азербайджанской армии с привлечением различных видов войск, проведенные в соответствии с планом, утвержденным Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

20 мая по итогам учений состоялось совещание с участием командного состава.

На нем была проанализирована деятельность войск, штабов на учениях, оценено выполнение поставленных задач.

Напомним, что учения ВС Азербайджана с привлечением различных видов войск начались 16 мая.

В них было задействовано до 15 000 человек личного состава, до 300 танков и другой бронетехники, до 400 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы и противотанковые средства, до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)