Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе - министр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Одержанная Азербайджаном победа будет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов на встрече с делегацией во главе с исполнительным директором Каспийского политического центра в Вашингтоне Афганом Нифти, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

Министр подробно проинформировал гостей о военно-политической ситуации в регионе, реформах, проводимых в области армейского строительства, вкладе нашей страны в обеспечение международного мира и безопасности, а также по другим вопросам.

Гасанов отметил, что Азербайджан одержал блистательную победу в Отечественной войне под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, а результате чего азербайджанские земли были освобождены от оккупации.

Подчеркнув, что завоеванная победа будет способствовать обеспечению стабильности на Южном Кавказе, министр также проинформировал гостей о мероприятиях, проводимых азербайджанской армией на освобожденных территориях.

В свою очередь, члены делегации поздравили азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, выразили соболезнования родным и близким шехидов и пожелали выздоровления раненым.

Гости отметили, что с самого первого дня войны внимательно следили за сводками с поля боя, анализировали операции, проводимые с привлечением различных видов войск.

Было подчеркнуто, что военные эксперты США и других стран тщательно изучили опыт, приобретенный азербайджанской армией в этой войне, примененную тактику и методы ведения боя.

Предоставив подробную информацию о деятельности организации, исполнительный директор центра Афган Нифти отметил важность визита в Азербайджан и значимость подобных встреч с точки зрения взаимного обмена опытом, и от имени членов делегации выразил признательность министру обороны за теплый прием.

В рамках встречи глава оборонного ведомства ответил на многочисленные вопросы гостей.

Отметим, что на встрече также присутствовали члены правления Каспийского политического центра Ричард Хогланд и Роберт Секута, а также генерал-майор армии США в запасе Майкл Репасс.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)