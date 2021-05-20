Возвращение «Харыбюльбюль» и месседжи миру из Шуши (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» - еще одна история грандиозного успеха, являющегося продолжением карабахской Победы.

Это – дни, вошедшие в историю, родной край, куда мы вернулись и который обняли после долгой разлуки, неповторимое событие. Вот уже целую неделю Азербайджан находится под впечатлением еще одной истории грандиозного успеха, являющегося продолжением карабахской Победы. Как в мире нет аналога Шуше, Джыдыр дюзю, так не было и музыкального фестиваля, подобного «Харыбюльбюль».

В эти волнующие дни мне захотелось поделиться с читателями своими мыслями, впечатлениями о Шуше и фестивале. В качестве вступления хочу сказать, что это было возвращением «Харыбюльбюль», еще одной яркой демонстрацией азербайджанской модели мультикультурализма, из нашего древнего края - Шуши мир языком музыки получал поучительные нравственно-политические месседжи.

Несгибаемый, несломленный город, сохранивший азербайджанский дух

В молодые годы я неоднократно бывал в Шуше. Сестра училась в Шушинском педагогическом техникуме, и я, как только появлялась возможность, ездил к ней. Часами любовался панорамой гор на Джыдыр дюзю, наблюдал за рассветом и закатом, пил воду из родника Иса булагы.

Но нынешняя поездка, конечно, была совершенно иной, как и у всех приглашенных на фестиваль, она пробуждала чувства, которые невозможно выразить словами. Всю дорогу в голове звучали слова нашего мудрого Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, сказанные им в обращении к народу в Шехидляр хиябаны 8 ноября – в день освобождения города Шуша от оккупации:

Дорогая Шуша, ты свободна!

Дорогая Шуша, мы вернулись!

Дорогая Шуша, мы возродим тебя!

Мне казалось, что эти слова, как предвестник свободы, все еще отдаются эхом в горах Шуши, в каждой скале, каждом камне. Шуша – наше национальное достояние, древний азербайджанский город. Приняв логичное решение, наш Президент объявил ее культурной столицей Азербайджана. А вслед за этим анонсировал проведение в Шуше фестиваля «Харыбюльбюль», дней поэзии Вагифа. Ждать пришлось недолго. Спустя шесть месяцев после дня Победы мугам, звуки музыки, исходящие с Джыдыр дюзю, распространились на весь мир. Это наглядно продемонстрировало, кто есть кто, кто какой культурой обладает, кто есть настоящие хозяева Карабаха.

В Шуше, основанной Панахали ханом около 270 лет назад, до оккупации всегда жили азербайджанцы, аура этого города, его камни и стены полностью проникнуты азербайджанским духом. На церемонии открытия фестиваля Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул следующий момент: «Армяне, как ни старались, не смогли стереть азербайджанский дух Шуши. Да, ненавистный враг разрушил здания, наши мечети, исторические памятники. Но Шуша смогла сохранить азербайджанский дух. 28 с половиной лет Шуша находилась в плену, но не покорилась, не сломилась, не потеряла достоинство, сохранила национальный дух, азербайджанский дух».

И мы во время первой после оккупации поездки в Шушу увидели ее несгибаемым, несломленным городом, сохранившим азербайджанский дух, что вызвало у нас чувство безграничной гордости.

Президент Ильхам Алиев, трижды за шесть месяцев посетивший Шушу, говорит, что всякий раз, приезжая сюда, не хочет покидать этот город: «У города Шуша своя аура. Нигде в мире я не видел города, похожего на Шушу, наверное, такого и нет».

Наш народ 30 лет жил тоской по Карабаху, Шуше, но никогда не терял веры. «Желаю, чтобы мы вместе с вами поехали в Шушу. Поедем, поверьте, поедем. Шуша – это сердце Азербайджана, источник гордости для каждого азербайджанца. Шуша – символ нашей культуры, истории. Шуша дорога всем нам. Но не только Шуша, нам дороги и Лачинские горы. Мы не сможем жить без Лачина. Такой прекрасный город, как Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан, Губадлы, родники Кяльбаджара, Исти-су – мы не сможем жить без них», - фестиваль открылся этими словами великого лидера Гейдара Алиева, сказанными им с несокрушимой уверенностью много лет назад. Эти запись, ставшая лейтмотивом мероприятия, вернула меня в те дни. Заглянув в свой архив, я уточнил дату и место: 20 марта 1998 года, Мардакян, санаторий «Абшерон». Великий лидер сказал эти слова на праздничном торжестве для беженцев и вынужденных переселенцев по случаю Новруз байрамы. Спустя 23 года эти мечты сбылись, Президент Ильхам Алиев выполнил завет отца. Мы уже в Шуше, мы вернулись в Лачин, Агдам, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Кяльбаджар. Увидеть день, когда наш трехцветный флаг величественно развевается в Карабахе, поцеловать священную карабахскую землю действительно большое счастье, дарованное нам судьбой.

Праздник музыки и единства, возвращения и национального достоинства

Неслучайно музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль», который проводился впервые после длительного перерыва, был посвящен светлой памяти наших шехидов. Мы в долгу перед отважными сынами Отечества, отдавшими жизнь во имя этого светлого дня, гази, потерявшими здоровье, нашей доблестной Армией, азербайджанским солдатом. Народ и Армия сплотились вокруг своего Президента и Верховного главнокомандующего в единый кулак, и это стало основным фактором, обусловившим Победу. Склоняем голову перед всеми, кто превратил эту мечту в реальность! Память о погибших героях будет жить вечно!

Нынешний фестиваль, проведенный на Джыдыр дюзю, стал в подлинном смысле слова праздником музыки и единства, возвращения и национального достоинства. Представители различных народов, проживающих в Азербайджане, сплели здесь неповторимый музыкальный венок. На сцене, сооруженной на высоком горном плато, прозвучали молоканские частушки, были исполнены талышские, аварские, лезгинские, татарские, курдские, удинские, еврейские песни и танцы. И это тоже очень символично, потому что в 44-дневной Отечественной войне ни одна этническая группа не осталась в стороне от общего дела. Все они внесли вклад в Победу, которая действительно стала общей Победой многонационального народа Азербайджана!

Фестиваль неслучайно был организован именно накануне праздника Рамазан. Как подчеркнул Президент, мы - народ, привязанный к своему языку, религии, нации, духовным корням, иначе нам никогда бы не удалось положить конец оккупации. Все эти годы мы жили одной целью – освободить земли, восстановить справедливость, сохранить национальное достоинство и добились этого. Это мероприятие еще раз показало, что мы вернулись в Шушу и отныне будем жить здесь всегда.

Следует отдельно сказать о программе и организации фестиваля. Представители различных народов сменяли на сцене друг друга. С первых минут почти полуторачасового мероприятия чувствовалось, что эта идея исходила от Президента. На протяжении всего фестиваля мы еще раз стали свидетелями безупречного вкуса и организаторских способностей президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой. Это отчетливо проявлялось в каждой детали - от оформления сцены до отбора музыки и последовательности выступлений.

Все проживающие в Азербайджане народы действительно внесли большой вклад в Победу в Отечественной войне. 44-дневная война, завершившаяся Победой, еще раз показала, что все народы в Азербайджане живут в условиях дружбы, братства, солидарности. В своем выступлении Президент отметил и этот момент, и фестиваль явился наглядной демонстрацией нерушимого национального единства в нашей стране.

Работая над статьей, я вспомнил трогательные слова, высказанные Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Баку, на параде Победы на площади Азадлыг: «Туман в горах Шуши уже не наводит тоску. Цветок харыбюльбюль, находившийся в плену, свободен и станет еще прекраснее. Река Кенделенчай станет полноводнее. Араз будет громче петь свою песню. Голоса, исполняющие «Карабах шикестеси», будут звучать громче». В весенний день я увидел подтверждение слов уважаемого Эрдогана, сказанные им в один из дней минувшей зимы: Освобожденный харыбюльбюль раскрылся еще краше, наши реки стали еще полноводнее, Карабах шикестеси, звучавший на Джыдыр дюзю, сотрясал сердца и горы.

В этот день Шуша, величественный Джыдыр дюзю стали свидетелями очень волнующих мгновений, заставляющих замирать сердца. Хочу отметить лишь одно из них. Когда в исполнении юного ханенде Кянана Байрамлы звучал мугам «Баяты Шираз», можно сказать, все гости, в том числе автор этих строк, не смогли сдержать слез радости. Я впервые увидел здесь, как растрогался человек железной воли - наш Президент, Победоносный Верховный главнокомандующий…

Невиданный героический эпос

Год назад в этих местах звучала чужая музыка. Два года назад Пашинян в пьяном угаре отплясывал на Джыдыр дюзю. Настоящие хозяева этих мест вернулись. Сегодня в горах Шуши раздается эхо мугама, кругом слышны звуки родной музыки, в мечетях вновь звучит азан.

Доблестная Азербайджанская армия благодаря решительности, смелости и полководческому мастерству Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня положила конец тридцатилетней оккупации, многолетнему ожиданию, написав тем самым невиданный героический эпос. А самой славной страницей, финалом этого эпоса, безусловно, стала Шушинская операция.

Я смотрел на Шушу вблизи, и перед глазами невольно оживали сцены сражений. Те, кто не видел этих мест, не могут представить, что означает взятие города-крепости. Шуша – это естественное укрепление, окруженное с четырех сторон непроходимыми горами, ущельями, отвесными скалами. Враг разместил на вершине горы танки, пушки, занял оборонительную позицию. Отважные азербайджанские солдаты под огнем танков и пушек захватчиков взбирались на отвесные скалы, уничтожали врага в рукопашном бою. В боях за Шушу мы понесли потери. Но наши доблестные военные, ни минуты не колеблясь, без передышки шли вперед. Говоря словами Президента, национальный дух вел их вперед, именно этот фактор обеспечил Победу. «Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства, потому что через день после этого Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, составленный на наших условиях, и мы без единого выстрела вернули Лачинский, Кяльбаджарский и Агдамский районы. Неслучайно 8 ноября – день освобождения Шуши - был объявлен в Азербайджане официальным государственным праздником, объявлен праздником Победы, и мы каждый год будем отмечать этот праздник», - эти слова Президента на открытии фестиваля на Джыдыр дюзю, встреченные продолжительными аплодисментами и выражавшие волю народа, еще раз продемонстрировали значение Шушинской операции. Как сказал Победоносный Верховный главнокомандующий, шесть месяцев назад мы с боями, сражаясь, проливая кровь, вернулись в Шушу. А сегодня «в Шушу вернулись азербайджанская культура, ее видные представители, это возвращение – реальность, с которой каждый должен считаться».

Переживаемое сегодня в Шуше одновременно служит подтверждением того, кто есть кто. Мы видим: за минувшие 28 лет армяне, можно сказать, ничего не создали, напротив, разрушили город, осушили родники, так как этот город и эти родники принадлежат не им, они им чужие. Настоящие же хозяева этих мест сразу по возвращении стали строить и созидать, это видит и весь мир. Он также видит, что отныне азербайджанский народ намерен жить в Шуше вечно. В городе уже начались восстановительные работы. В отремонтированной мечети Юхары Говхар ага был совершен праздничный намаз. В день, когда мы находились в городе, накануне праздника Рамазан, в Шуше был заложен фундамент новой величественной мечети. В тот день из осушенного армянами родника «Хан гызы Натаван» забила ключом вода.

Под впечатлением фестиваля «Харыбюльбюль» еще раз посмотрел видеозаписи обращений Президента Ильхама Алиева к народу во время Отечественной войны, его интервью, заявлений зарубежным СМИ. На сей раз мое внимание особо привлек один момент. Если вы обратили внимание, говоря о Пашиняне, наш Президент обычно использует иронические выражения. Но когда речь идет о двух предыдущих президентах-преступниках – Кочаряне и Саргсяне, он сжимает кулак, его переполняет чувство гнева. Он говорит: «Мы сокрушили армянскую армию. В то же время мы преподнесли урок преступникам, много лет руководившим Арменией. Мы уничтожили армию Кочаряна, Саргсяна». Кочарян и Саргсян – убийцы детей, пролившие кровь нашего народа. Бесконечное чувство ненависти к ним, в первую очередь, исходит из этого. Откуда же еще?! Президент Азербайджана на протяжении многих лет вынужден был сидеть за столом переговоров с этими преступниками, возлагая надежды на мирное урегулирование конфликта, дабы избежать кровопролития. Конечно, трудно полностью представить атмосферу переговоров, испытываемое напряжение. Однако их чванство, наглое высокомерие, демонстративное упорство, выдвигаемые ими неприемлемые условия – все это не могло не привести к нервному напряжению. Как видно, гнев, который Президент Ильхам Алиев в свое время вынужден был душить в себе, еще не остыл. И, наверное, не остынет до тех пор, пока эти военные преступники не предстанут перед правосудием.

Дни без Шуши и с Шушой

Отечественная война, ее славный эпизод – Шушинская операция, это сражение Азербайджана и Армении один на один положили конец мифу о «непобедимости армянской армии», продемонстрировали как врагу, так и всему миру нашу силу. Еще в первые дни войны наш Президент сказал: «Без Шуши наше дело останется половинчатым» и, как всегда, сдержал слово.

Не хочу долго говорить о наших днях без Шуши. Азербайджан без Шуши был подобен орлу с раненным крылом. Так же, как птица не может летать без крыла, так и мы не могли жить без Шуши. Вернув Шушу, наш Президент подарил нам жизнь. Сегодня нет человека, который бы не стремился увидеть эти места. Очень скоро судьба подарит это счастье каждому.

Листая историю более чем двадцатилетних переговоров, мы видим, что судьба Шуши никогда не была предметом обсуждений. Статус, референдум, Мадридские принципы, возвращение пяти районов, Казанский вариант урегулирования и многое другое… Если бы переговоры продолжались еще 20 лет, армяне никогда ни на каких условиях не согласились бы вернуть Шушу. Военно-политический путь урегулирования конфликта был неизбежен еще и поэтому.

Вспоминаю слова, сказанные главой государства во время первой поездки в Шушу: «Азербайджанский народ никогда бы не смирился с потерей Шуши. Именно поэтому освобождение Шуши от оккупации занимало особое место среди стоящих перед нами целей».

Что касается премьер-министра Армении Никола Пашиняна, то, по его собственному признанию, Шуша является для него серым, скучным городом. Но армянские шовинисты, армянское лобби использовали Шушу как оружие, своими неслыханными проделками там оскорбляли наше национальное достоинство. В конце концов им пришлось бы ответить за это, и они ответили. Некоторым реваншистским силам, поднимающим сегодня голову, у нашего Президента один ответ: «Железные кулак» остается на месте и сокрушит каждого, кто осмелится на это.

Долгожданный день наступил, начались наши дни с Шушой. Впереди бьющееся сердце Азербайджана - Карабах, Шушу ожидают прекрасные дни. Шуша станет одним из самых красивых городов мира.

Каждая поездка Президента Ильхама Алиева в Шушу вместе с членами семьи – первой леди Мехрибан Алиевой, дочерьми Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой воспринимается как историческое событие, а для врага, вынужденного убраться из Карабаха, становится бельмом на глазу. Глава государства поднимает флаг Азербайджана на освобожденных территориях, разжигает в Шуше костер по случаю Новруз байрамы, возносит молитвы в мечетях, закладывает фундамент дорог, аэропортов, инфраструктурных проектов в Карабахе, моет руки в водах Араза перед знаменитыми мостами Худаферин, обнимает гигантскую чинару в Зангилане. Все это – трогательные моменты, демонстрирующие историческую принадлежность Карабаха азербайджанскому народу, его любовь к своей земле.

Важный месседж всему миру из Шуши, с Джыдыр дюзю

Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» был характерным и с точки зрения направленного всему миру важного месседжа. 12-13 мая в Шуше собрались фольклорные коллективы из различных уголков нашей страны, известные мастера, корифеи азербайджанской культуры, представители прессы. Выступление на фестивале представителей проживающих в Азербайджане народов показало, что страны должны развиваться именно так. Только в многоконфессиональных, многонациональных странах, обществах могут быть развитие, единство, национальная солидарность, мир. Уже много лет Азербайджан пропагандирует как в стране, так и в международной плоскости мультикультурализм, сосуществование различных народов. Мы делимся своим опытом и показываем на практике, что это возможно. Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» стал еще одним ярким подтверждением этого.

Думаю, одним из самых важных месседжей явились искренние публикации первой леди Мехрибан Алиевой в социальных сетях, а также кадры, снятые участниками фестиваля во время прогулки в Шуше. Из этих публикаций, видеокадров отчетливо видно, что жизнь в этом древнем городе уже кипит, всюду идут восстановительные работы. Наверное, эти кадры видят и чиновники ЮНЕСКО, отказывающиеся приехать в Карабах, чтобы зафиксировать акты варварства, совершенные в разрушенных городах и селах в годы оккупации. Видят, с каким усердием и точностью ведутся здесь восстановительные работы.

Мы - народ-созидатель, мы строим, создаем. Это тоже один из очень важных месседжей. А наши враги, которых сегодня поддерживают макроновская Франция, «соседняя» Канада, расположенная в десяти тысячах километров от Кавказского региона, «супердержава» Люксембург, территория которой в четыре раза меньше Карабаха, на протяжении 30 лет занимались грабежами, разрушением, разбоем. Если бы Шуша действительно была «армянским городом», то печально известный Зорий Балаян не призывал армян к сожжению этого города. Хозяин дома никогда не станет сжигать свое имущество, напротив, будет беречь его. Суть этого месседжа Азербайджана миру такова: Шуша – наш родной дом, куда мы вернулись! Навсегда!

Наконец, одним из самых важных месседжей, направленных участниками незабываемого музыкального фестиваля своими яркими выступлениями, стало возвращение спустя 28 лет культуры в Шушу! Пусть весь мир видит: вместе с азербайджанским народом в Шушу вернулась и цивилизация!

Аслан Асланов

председатель Правления АЗЕРТАДЖ,

вице-президент OANA