Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война кардинально изменила ситуацию в регионе (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война кардинально изменила ситуацию в регионе.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Президент Ильхам Алиев отметил, что новая ситуация, возникшая на Южном Кавказе, требует новых подходов.

«Это очень важная тема. Вторая Карабахская война в корне изменила ситуацию», - отметил глава государства.