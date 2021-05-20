Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война кардинально изменила ситуацию в регионе (Версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Вторая Карабахская война кардинально изменила ситуацию в регионе.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».
Президент Ильхам Алиев отметил, что новая ситуация, возникшая на Южном Кавказе, требует новых подходов.
«Это очень важная тема. Вторая Карабахская война в корне изменила ситуацию», - отметил глава государства.
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