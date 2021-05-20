Президент Ильхам Алиев: Армения понимает, что совершила большую ошибку, потеряла время (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Армения понимает, что совершила большую ошибку, потеряла время.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Как отметил глава государства, Азербайджан открыто заявил, что из-за факта оккупации не будет сотрудничать с Арменией до освобождения своих территорий.

«Думаю, что в Армении понимают, что совершили очень большую ошибку, потеряли время. В ее обществе большое недоверие, взаимные обвинения. Армения осталась в стороне от инициатив Азербайджана в сфере развития энергетики и транспорта, и в конце концов они потеряли территории, которые оккупировали и которые никогда им не принадлежали ни с точки зрения истории, ни по международному праву», - сказал Президент Ильхам Алиев.