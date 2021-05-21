Президент Ильхам Алиев: Армения лишила себя всех реализуемых в регионе проектов

БАКУ/Trend/ - Организация Международным центром Низами Гянджеви дискуссий на эту актуальную тему заслуживает одобрения. Сегодня Международный центр Низами Гянджеви стал одной из ведущих структур мира. Его деятельность направлена на обеспечение мира, стабильности и справедливости на планете. Организация имеет богатый опыт с точки зрения поощрения данных ценностей.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в ходе дискуссий на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства отметил: «Вторая Карабахская война создала новые реалии в регионе. В этом контексте тема сегодняшних обсуждений весьма актуальна. В армянском государстве царит кризис. Армения лишила себя всех реализуемых в регионе проектов. В результате Второй Карабахской войны Азербайджан освободил земли, оккупированные Арменией. После трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, в регионе сложилась новая реальность».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан как одно из государств-лидеров Южного Кавказа в рамках данного заявления выдвинул целый ряд важных предложений и инициатив по сотрудничеству стран региона. Сюда входят открытие транспортных коммуникаций, другие возможности сотрудничества.

«Мы должны жить бок о бок, как соседи. Конечно, это будет нелегко. Сегодня роль политиков должна заключаться в том, чтобы разъяснить людям возможность мира и стабильности только посредством сотрудничества и контактов», - сказал глава государства.