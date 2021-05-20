Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы

БАКУ /Trend/ - Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2020 году начались поставки газа из Азербайджана в Европу.

«Этот проект был большим вызовом. Мы работали хорошей командой, состоящей из нескольких стран. Азербайджанский газ - новый для европейского континента. В настоящее время это единственный новый источник газа для Европы», - сказал глава государства.