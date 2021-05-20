Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана
БАКУ Trend/ - Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».
Азербайджан выделил 1,3 миллиарда долларов на восстановление освобожденных территорий, сказал глава государства.
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования
Лента новостей
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования
Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически
Президент Ильхам Алиев: Только путем взаимодействия мы можем обеспечить устойчивое развитие в регионе
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее
YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принимает участие в обсуждениях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» (Прямая трансляция)
Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе - министр (ФОТО)
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО)
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ
Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г.