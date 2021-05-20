Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана

БАКУ Trend/ - Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

Азербайджан выделил 1,3 миллиарда долларов на восстановление освобожденных территорий, сказал глава государства.