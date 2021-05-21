Президент Ильхам Алиев: Предприняв после ноябрьского Заявления целый ряд шагов, мы продемонстрировали стремление к сотрудничеству

БАКУ/Trend/ - После ноябрьского Заявления мы предприняли многочисленные шаги, продемонстрировав стремление к сотрудничеству. Предприняв шаги в гуманитарной сфере, мы отправили обратно граждан Армении, остававшихся после войны в зоне конфликта, на родину.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев во время дискуссий на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Как отметил глава государства, после окончания войны Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий. Это приводит к тому, что сотни людей подрываются на минах и гибнут. Разминирование занимает много времени. «Мы разрешили поставку газа из России в Армению. Но за это Азербайджан даже не поблагодарили. Мы предложили открыть Зангезурский коридор, считаю, что каким бы сложным ни был этот процесс, мы уже приступили к работе», - сказал Президент Ильхам Алиев.