Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике

БАКУ/Trend/ - Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".