Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества».

«И мы хотим, чтобы они увидели, что армяне сделали с нашим культурным наследием», - сказал глава государства.