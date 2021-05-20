Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений
БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Израилем налажены торговые отношения, которые в настоящее время продолжают развиваться.
Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.
Глава государства констатировал, что в Израиле действует очень активная азербайджанская диаспора. А в Азербайджане есть очень активная израильская диаспора.
«Представители диаспоры вносят существенный вклад в развитие двусторонних отношений. На освобожденных от оккупации территориях осуществляется широкомасштабное сотрудничество с Израилем в области сельского хозяйства», - сказал Ильхам Алиев.
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