Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений

Политика 20 мая 2021 20:22 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений

БАКУ/Trend/ - Между Азербайджаном и Израилем налажены торговые отношения, которые в настоящее время продолжают развиваться.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в ходе обсуждений на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества», проведенных в видеоформате Международным центром Низами Гянджеви.

Глава государства констатировал, что в Израиле действует очень активная азербайджанская диаспора. А в Азербайджане есть очень активная израильская диаспора.

«Представители диаспоры вносят существенный вклад в развитие двусторонних отношений. На освобожденных от оккупации территориях осуществляется широкомасштабное сотрудничество с Израилем в области сельского хозяйства», - сказал Ильхам Алиев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
На бакинском заводе &quot;Бибиэйбат&quot; завершен ремонт вспомогательного судна
На бакинском заводе "Бибиэйбат" завершен ремонт вспомогательного судна
В Грузии снизилось количество разрешений на строительство
В Грузии снизилось количество разрешений на строительство
Строится третий нефтеналивной причал для Туркменбашинского НПЗ
Строится третий нефтеналивной причал для Туркменбашинского НПЗ
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Нидерландах выпущены международные марки, посвященные Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО) Социум 20:46
Президент Ильхам Алиев: Сегодня, вероятно, для Армении последний шанс осуществить свою мечту о действительно независимой стране Политика 20:45
В Азербайджане появилась возможность занимать очередь в Дома МСБ в онлайн-режиме Бизнес 20:26
Президент Ильхам Алиев: Израильская и азербайджанская диаспоры могут внести важный вклад в развитие наших отношений Политика 20:22
Президент Ильхам Алиев: США могут внести вклад в нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном Политика 20:11
ASCO объявляет открытый тендер на закупку стальных тросов Тендеры 20:10
В освобожденный от оккупации азербайджанский поселок Суговушан подано электричество (ФОТО) Экономика 20:04
Президент Ильхам Алиев: Статус Нагорного Карабаха обсуждению не подлежит Политика 19:58
Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что миссия ЮНЕСКО прибудет на освобожденные территории Азербайджана в следующем месяце Политика 19:45
В Бакинский порт прибыл казахстанский контейнеровоз с более чем 140 контейнерами (ФОТО) Транспорт 19:35
После освобождения земель азербайджанские шелководы трудятся с еще большим энтузиазмом – Trend TV Экономика 19:28
Азербайджан делает все возможное для улучшения экономики – Генпрокурор Экономика 19:24
Обнародован объем импортированных Украиной туркменских нефтепродуктов Энергетика 18:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в доступе к американской военной технике Политика 18:53
Состоялось 4-е заседание азербайджано-британской межправительственной комиссии (ФОТО) Экономика 18:45
Структура при Минфине Азербайджана направит 235 тыс. манатов на приобретение электротехнического оборудования Финансы 18:42
Президент Ильхам Алиев: Есть много возможностей для инвестирования в освобожденные территории Азербайджана Политика 18:39
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 18:38
Азербайджан является одним из стратегических партнеров Украины в сфере энергетики Энергетика 18:36
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан инвестировал в инициативу «Один пояс – один путь» финансово и политически Политика 18:32
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы Политика 18:27
Электропоезда Баку – Сумгайыт будут курсировать по новому графику Общество 18:25
Президент Ильхам Алиев: Только путем взаимодействия мы можем обеспечить устойчивое развитие в регионе Политика 18:21
Азербайджанская делегация во главе с премьер-министром посетила павильон «Азербайджан» на ВДНХ (ФОТО) Политика 18:17
Президент Ильхам Алиев: Несмотря на широкомасштабные разрушения на освобожденных землях, Азербайджан готов смотреть в будущее Политика 18:17
Великобритания инвестировала $28,8 млрд в энергосектор Азербайджана Энергетика 18:12
Президент Ильхам Алиев: Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для стран региона Политика 18:10
Товарооборот между Азербайджаном и Великобританией вырос в 2,5 раза – министр Экономика 18:08
Потребительский рынок Азербайджана сократился с начала года Финансы 18:06
В 2021 г. Азербайджан увеличил объем грузоперевозок железнодорожным транспортом Транспорт 17:55
Президент Ильхам Алиев: Армения понимает, что совершила большую ошибку, потеряла время Политика 17:52
Туркменистан увеличил объем экспортно-ориентированной продукции Бизнес 17:43
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война кардинально изменила ситуацию в регионе Политика 17:40
YARAT представил выставку Homo Urbanus Europeanus в рамках первого Международного Бакинского фестиваля стрит-фотографии (ФОТО) Культура 17:40
Нетаньяху обсудит с кабмином Израиля прекращение огня в Газе Израиль 17:39
Азербайджан и Великобритания подписали Протокол о намерениях в области цифрового правительства ИКТ 17:37
Названо число семей в Азербайджане, получающих адресную соцпомощь Общество 17:31
Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро понизился Израиль 17:30
Госкомстат обнародовал количество созданных в Азербайджане рабочих мест Бизнес 17:27
Азербайджан и Великобритания подписали соглашение в области перехода к чистой энергии Энергетика 17:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в обсуждениях в видеоформате на тему «Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ВИДЕО) Политика 17:26
Вакцина "Спутник Лайт" одобрена в Никарагуа Россия 17:21
Представлен концепт проекта цифровой трансформации ИВ районов Азербайджана ИКТ 17:21
Победа Азербайджана внесет значительный вклад в обеспечение стабильности на Южном Кавказе - министр (ФОТО) Политика 17:18
Грузия получит один миллион доз вакцины Pfizer Грузия 17:16
Азербайджанская компания представила «облачную» систему учета для управления бизнесом Экономика 17:13
Рухани открыл национальные проекты в сфере нефтехимической промышленности Экономика 17:09
Азербайджан и Россия подписали документы о сотрудничестве по ряду направлений Политика 17:09
В 2021 г. морским транспортом Азербайджана было перевезено почти 2 млн тонн экспортных грузов Транспорт 16:56
Возвращение «Харыбюльбюль» и месседжи миру из Шуши (ФОТО) Политика 16:54
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю сократилось США 16:46
В Азербайджане подведены итоги апелляции в связи конкурсом по приему учителей на работу Общество 16:45
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:44
В Азербайджане выявлено 437 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 893 человека Общество 16:40
Иран и Азербайджан подписали соглашение о сотрудничестве по пассажирским и грузовым перевозкам Экономика 16:40
Гражданам Азербайджана в рамках ОМС оказано более 1,4 млн медуслуг Общество 16:36
Завершились учения азербайджанской армии (ФОТО) Политика 16:33
Россия и Азербайджан заключили соглашение о сотрудничестве в области связи и ИТ ИКТ 16:33
Историческая встреча азербайджанской царицы Нушабы и Александра Македонского (ВИДЕО) Культура 16:30
Состоялось Международное заседание мэров дружественных городов и городов-побратимов Ашхабада Туркменистан 16:28
В Баку будет установлен памятник композитору Тофигу Гулиеву - Распоряжение Политика 16:26
В Азербайджане начато применение программы "FLEXcellence", впервые предоставляющей возможность удаленной работы для большого штата сотрудников (ФОТО) ИКТ 16:25
Сабир Рустамханлы награжден орденом "Шохрат" Политика 16:22
Азербайджан сократил производство дизтоплива и керосина Бизнес 16:09
Туркменистан и Казахстан обсудили пути и формы расширения торговых связей Бизнес 16:05
ЕБРР огласил объем портфеля проектов в Азербайджане Финансы 16:03
Швейцария выделяет значительные средства на поддержку аграрного сектора Грузии Бизнес 16:00
Суд в Нидерландах обязал Карлоса Гона вернуть €5 млн Nissan и Mitsubishi Европа 15:56
Аэропорт в Узбекистане закупит запчасти для транспортных средств Тендеры 15:55
Привитым одобренными ЕМА и ВОЗ вакцинами разрешили взъезд в Евросоюз Европа 15:53
Меры ЦБ по усилению иммунитета страхового рынка Азербайджана важны для его надежного развития – АСА Финансы 15:50
Россия готова налаживать с Азербайджаном взаимодействие в производстве вакцин от коронавируса – премьер-министр РФ Общество 15:44
Выступление Cамиры Эфенди стало одним их самых популярных на YouTube-канале "Евровидения" (ВИДЕО) Интересное 15:43
В Азербайджане представлено универсальное мобильно-кассовое решение на базе Android Экономика 15:41
Уголовное дело армянских террористов, пытавших азербайджанских военнопленных, направлено в суд Происшествия 15:41
На страховом рынке Азербайджана за год отмечен рост по ОСАГО Финансы 15:30
Anglo Asian Mining начнет добычу драгметаллов на новом месторождении в Азербайджане Бизнес 15:21
Россия в случае обращения Армении или Азербайджана готова оказать консультативное содействие по демаркации границы Политика 15:20
Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане превысили 34 млн тонн с начала года Транспорт 15:14
Данные по авиаперевозкам через новый аэропорт Стамбула за январь – апрель 2021 г. Турция 15:08
В отношении сотрудников Главного таможенного управления Баку избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца Общество 15:07
Большинство расчетов в товарообороте Азербайджана произведено посредством СКВ Финансы 15:04
Есть потенциал для распространения в ряде сфер Азербайджана британского опыта - посол Политика 14:53
Назван объем проходки горных пород, осуществленной госконцерном Туркменистана в январе-апреле 2021 г. Энергетика 14:37
Впервые в Азербайджане пройдет церемония награждения Golden Palm Awards Социум 14:28
В Азербайджане зафиксирован существенный рост производства табачной продукции Бизнес 14:26
В Азербайджане стали меньше пользоваться платежными терминалами Финансы 14:18
Узбекско-корейское СП закупит приборы и оборудование Тендеры 14:16
Жилье на вторичном рынке Баку подорожало Бизнес 14:10
В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор (ФОТО) Общество 14:07
Глава МИД ФРГ надеется на успех усилий по деэскалации ситуации вокруг Газы Европа 14:06
Назван объем перевалки грузов портами Турции с начала года Турция 14:05
В минздраве Азербайджана назвали средний показатель смертности в ДТП Происшествия 14:02
Пакистан и Азербайджан обсуждают открытие прямых авиарейсов Экономика 14:01
Baku City Circuit о билетах на гонки Гран-при Формулы-1 2021 года Общество 13:54
В России выявили 9 232 случая заражения коронавирусом за сутки Россия 13:50
Завтра в Азербайджане будет до 36 градусов тепла Общество 13:48
TƏBİB о функционировании пляжей в Азербайджане в этом году Общество 13:38
Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефтяного битума в Грузию Энергетика 13:28
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 55 зараженных Израиль 12:57
Все новости