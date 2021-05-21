Министр обороны Азербайджана соболезнует белорусской стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с соболезнованиями своему беларусскому коллеге генерал-лейтенанту Виктору Хренину, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского минобороны.

«Глубоко потрясен известием о трагической гибели экипажа Як-130 в городе Барановичи. От имени личного состава азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Мы разделяем Вашу скорбь в связи с произошедшей трагедией», - говорится в послании.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)