Письмо главы МИД Азербайджана о трагедии в селе Кельбаджарского района распространено в качестве документа ООН (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Письмо главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гуттеришу о предварительных результатах уголовного дела, проводимого в настоящее время Генеральной прокуратурой о целенаправленном убийстве в апреле 1993 года мирного азербайджанского населения армянскими вооруженными силами в селе Башлыбель Кельбаджарского района в результате оккупационной политики Армении, распространено как документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МИД.

В письме министр предоставил информацию, полученную в настоящее время, в постконфликтный период надлежащими структурами Азербайджана о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных армянскими вооруженными силами в результате захватнической политики, осуществлявшейся Арменией около 30 лет на ныне освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В этом контексте до внимания генсека ООН было доведено, что, согласно проведенному расследованию, армянские вооруженные силы продемонстрировали особую жестокость и беспощадность в отношении мирного населения села Башлыбель Кельбаджарского района. Сообщается, что сельские жители были зверски убиты, а взятых в плен пытали, село было полностью разрушено и стерто с лица земли.

3 апреля 1993 года армянские вооруженные силы совершили нападение на село, разграбили и сожгли дома сельских жителей. 62 человека, которые не смогли покинуть село, были вынуждены укрыться в самой высокогорной точке в трех километрах от него - в пещерах в горах на территории, называемой «Портда». Не довольствовавшись совершенными зверствами, армянские вооруженные силы 18 апреля 1993 года, узнав о том, где укрывались безоружные жители села, убили находящихся в беспомощном состоянии 12 человек, среди которых был один малолетний ребенок и один подросток.