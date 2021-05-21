Письмо главы МИД Азербайджана о трагедии в селе Кельбаджарского района распространено в качестве документа ООН (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Письмо главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова генсеку ООН Антонио Гуттеришу о предварительных результатах уголовного дела, проводимого в настоящее время Генеральной прокуратурой по факту целенаправленного убийства в апреле 1993 года армянскими вооруженными силами мирного азербайджанского населения в селе Башлыбель Кельбаджарского района, распространено как документ Генассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на МИД.

В письме предоставлена информация, полученная в настоящее время, в постконфликтный период надлежащими структурами Азербайджана о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных армянскими вооруженными силами в результате захватнической политики, осуществлявшейся Арменией около 30 лет на ныне освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В этом контексте до внимания генсека ООН было доведено, что, согласно расследованию, армянские вооруженные силы продемонстрировали в отношении мирного населения села Башлыбель Кельбаджарского района особую жестокость и беспощадность, сельские жители были зверски убиты, а взятых в плен пытали, село было полностью разрушено, стерто с лица земли. 62 человека из числа жителей села были вынуждены укрыться в самой высокогорной точке в трех километрах от него - в пещерах в горах на территории, называемой «Портда». Не удовлетворившись совершенными зверствами, армянские вооруженные силы 18 апреля 1993 года, узнав о том, где укрывались безоружные люди, убили находящихся в беспомощном состоянии 12 человек, среди которых был один малолетний ребенок и один подросток.

В письме подчеркивается, что трагедия в селе Башлыбель - лишь одно из многочисленных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Арменией во время оккупации азербайджанских земель. В нем также отмечается, что для восстановления справедливости и для перемирия после войны все эти преступления важно всесторонне расследовать.

Глава МИД Азербайджана также особо отметил в письме, что Армения до сегодняшнего дня отказывается предоставлять информацию о более чем 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести еще во время войны 1991-1994 годов, что неприемлемо.

Джейхун Байрамов еще раз обратился к генсеку ООН с тем, чтобы была выявлена правда о многочисленных военных преступлениях Армении, совершенных против Азербайджана и азербайджанцев, в том числе чтобы была установлена судьба тысяч пропавших без вести азербайджанцев, обеспечено устранение минной угрозы на ныне освобожденных территориях страны. Он напомнил, что решение этих вопросов имеет очень важное значение с точки зрения обеспечения мира, безопасности и сотрудничества в регионе, как это предусмотрено трехсторонним соглашением.

С документом Генассамблеи и СБ ООН можно ознакомиться по ссылке https://undocs.org/a/75/875.

(Текст: Кямаля Сеидова)