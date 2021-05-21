BP сыграет большую роль в планах Азербайджана по диверсификации экономики - министр

БАКУ /Trend/ - Компания British Petroleum (BP) будет играть большую роль в планах Азербайджана по диверсификации экономики.

Об этом сказал в пятницу Trend министр экспорта Великобритании Грэхем Стюарт.

По его словам, Великобритания и Азербайджаном имеют долгую историю сотрудничества.

«Я знаю о планах Азербайджана по диверсификации экономики. Мы являемся партнерами. ВР, будучи крупным партнером Азербайджана, также сыграет свою роль в этих планах», - сказал министр.

По словам Стюарта, Великобритания и Азербайджан определили сферы для дальнейшего развития отношений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)