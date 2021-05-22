Стала известна повестка очередного пленарного заседания парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стала известная повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое намечено на 25 мая.

Как передает в субботу Trend, в повестку вошли следующие вопросы:

1. Законопроект "О городе Шуша – культурной столице Азербайджана" (первое чтение).

2. Законопроект "Об учреждении посольства Азербайджана в Боснии и Герцеговине (в городе Сараево)".

3. Законопроект о внесении изменения в "Положение о паспорте моряка" и в закон "Об утверждении спецификации, изображения и образца паспорта моряка" за №541-IIIQ от 1 февраля 2008 года (третье чтение).

4. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

5. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, законы "О Государственном реестре недвижимости" и "Об ипотеке" (третье чтение)

7. Законопроект о внесении изменения в закон "О ветеринарии" (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс и закон "О страховой деятельности" (второе чтение)

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках" (второе чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (второе чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании" (второе чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной границе Азербайджана" (второе чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Трудовой и Налоговый кодексы (второе чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в "Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом за №886 от 23 сентября 1994 года, "Устав внутренней службы Вооруженных сил Азербайджана", утвержденный законом за №887 от 23 сентября 1994 года, в "Положение о военной службе", утвержденное законом за №377-IQ от 3 октября 1997 года, законы "Об увековечивании памяти погибших в борьбе за Родину", "О защите исторических и культурных памятников", "О молодежной политике" (второе чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О занятости" (второе чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс, законы "Об антимонопольной деятельности", "Об использовании энергоресурсов", "О недрах", "О газоснабжении", "Об энергетике", "О реализации инвестиционных проектов, связанных со строительством и объектами инфраструктуры, на основе специального финансирования" (первое чтение).

17. Законопроект "Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии" (первое чтение).

18. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (первое чтение).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)