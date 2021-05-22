В арабских СМИ опубликована статья Кёнуль Нуруллаевой о восстановлении исламского наследия в Карабахе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В египетской прессе опубликована статья депутата Милли Меджлиса (парламент) Кёнуль Нуруллаевой о политике Азербайджана по восстановлению исламского наследия в Карабахе.

В материале «Азербайджан восстанавливает разрушенные мечети в Карабахе», опубликованном на арабском и английском языках, отмечается, что, являясь частью исламского мира, Азербайджан всегда обеспечивает защиту исламских ценностей на самом высоком уровне. После войны в Карабахе, окончившейся 10 ноября 2020 года знаменательной победой Азербайджана, уже начался новый этап в области защиты исламского наследия.

«Дело в том, что в течение 30 лет на оккупированных территориях Азербайджана совершались жестокие акты вандализма в отношении исламского наследия. Долгие годы Армения проводила политику уничтожения этого наследия. Однако после возвращения азербайджанцев в Карабах началось восстановление разрушенного наследия», - пишет Кёнуль Нуруллаева.

Автор материала напоминает, что 12 мая, накануне праздника Рамазан, Президент Ильхам Алиев принял участие в закладке фундамента новой мечети в культурной столице Азербайджана - городе Шуша.

В статье отмечается, что в свое время в Шуше насчитывалось 17 мечетей, и все они были разрушены армянами во время оккупации.

Три мечети - Юхары и Ашагы Говхар-ага и Саатлы находятся в полуразрушенном состоянии. Уже даны распоряжения об их восстановлении, подчеркивается в материале.

«Реконструкцию мечети в Шуше осуществляет Фонд Гейдара Алиева – активный участник гуманитарных и благотворительных проектов в Азербайджане и в мире. Скоро над Шушой будет возвышаться новая мечеть. Отдельно хочу подчеркнуть, что все разрушенные мечети возвысились в сердцах людей в период оккупации. Пять лет назад, до того, как наши земли были освобождены от оккупации, Президент Азербайджана распорядился построить в поселке Джоджуг Марджанлы Джебраильского района мечеть, которая напоминала бы мечеть Юхары Говхар-ага, расположенную в нашей любимой Шуше. На церемонии открытия мечети в Джоджуг Марджанлы Президент Ильхам Алиев также заявил, что настанет день, когда мы начнем восстанавливать мечети в Шуше и строить новые», - пишет Кёнуль Нуруллаева.

Карабах сегодня переживает исторические моменты, говорится в статье.

«Спустя 30 лет в Шуше впервые был совершен праздничный намаз. Проведение церемонии закладки фундамента новой мечети в древнем городе Шуша именно накануне священного праздника Рамазан имеет историческое и символическое значение. Это также свидетельствует о том, что сегодня, как и раньше, приверженность исламскому наследию, его охране и защите являются приоритетом Азербайджана.

Неслучайно азербайджанские солдаты на освобожденных землях в первую очередь совершили намаз, в разрушенных мечетях прозвучали звуки азана. Это было мечтой азербайджанцев на протяжении 30 лет. Отныне ценное наследие ислама - религии мира сохранится в Карабахе на века», - пишет Кёнуль Нуруллаева.

Статья была опубликована на арабском и английском языках влиятельными информационными порталами Алжира, Египта и Ирака.

С ней можно ознакомиться по нижеуказанным ссылкам.

Египетская пресса:

https://www.nile1.com/azerbaijan-is-restoring-destroyed-mosques-in-karabakh/

https://www.nile1.com/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%a6%d8%a8%d8%a9-%d9%83%d9%88%d9%86%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%d9%8a%d9%8a%d9%81%d8%a7-%d8%aa%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a/

https://www.asiaelyoum.com/94250/2021/05/21/%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8/

https://mustaqila.com/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8/

Алжирская пресса:

https://alharir.info/azerbaijan-is-restoring-destroyed-mosques-in-karabakh/

https://alharir.info/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8/

https://dzayerinfo.com/ar/%d8%a3%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%85%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a8/

Иракская пресса:

https://alqraralaraby.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1/%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-34;%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%BA34;/148607