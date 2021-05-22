Награждена группа работников минэкологии Азербайджана - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение "О награждении сотрудников министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана".

Как сообщает Trend, по случаю 20-летия Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане награждаются следующие лица:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Алиев Фирдовси Шахмирза оглу

медалью "Терегги"

Аллахвердиев Рашад Ададиль оглу

Аташев Шахин Аждар оглу

Багиров Агаали Мухаммед оглу

Ахмедова Сейран Ахмед гызы

Амиров Ильгар Фикрет оглу

Ибрагимова Ирада Таир гызы

Исаев Батыхан Ханлар оглу

Гарибов Джаббар Алескер оглу

Меликов Адилага Авез оглу

Мамедов Джахид Мурад оглу

Мамедова Гюльшад Вагиф гызы

Пириев Музахим Иман оглу

Самедов Агамахмуд Мухаммедирза оглу

Тагиев Гыньяз Ширмамед оглу

медалью «За отличие на государственной службе»

Абдулов Имран Мамедали оглу

Гусейнов Халыгверди Джамиль оглу

Гахраманов Акиф Рустам оглу

Мамедов Физули Рафиг оглу

Османлы Азер Бинали оглу

Зейналов Адиль Шаиг оглу.