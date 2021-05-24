Необходимо пресекать любые попытки посягательств армян на азербайджанскую культуру - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Необходимо пресекать любые попытки армян по искажению правды и их посягательства на азербайджанскую культуру. Об этом сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат и общественный деятель Натаван Рашидова-Кацман.

По ее словам, культурное наследие - это ДНК нации, это корни, связывающие азербайджанский народ с определенной территорией, на которой он проживал с древних времен.

«Культурное наследие прямо свидетельствует о том, кто именно жил и творил на данной территории на протяжении тысячелетий и какому именно народу эта земля действительно принадлежит», - сказала Рашидова-Кацман.

«Пласт культуры, в особенности такой богатой, как азербайджанская, очень трудно игнорировать, с ним нужно считаться. Он устанавливает факты и бескомпромиссно указывает на азербайджанский народ в качестве единственного полноправного владельца. Этот факт чрезвычайно расстраивает и озадачивает некоторые армянские и проармянские силы, цель которых - пользуясь любой возможностью, отхватить как можно больше земель и изничтожить, стереть с них следы тюрков.

Преследуя эти гнусные цели, армянские преступники не гнушались ничем, и бесчисленное множество злодеяний армян является тому подтверждением, а именно: нескончаемые попытки и следы незаконного захвата земель, пастбищ и домов азербайджанцев с самого момента появления армян на Южном Кавказе в результате их переселения в регион около 200 лет назад; набеги, резня и геноциды в Ходжалы, Мешали и других населенных пунктах Азербайджана; армянский терроризм, включая теракты в метро, автобусах и местах массового скопления людей; сброс ядерных отходов в водоемы; перекрытие водных источников; лесные пожары и истребление животных; минирование территорий и подрывы; доставка террористов из Сирии и Ливана; ракетные обстрелы мирного населения Гянджи, Барды и других городов и многочисленные жертвы среди мирного населения; постоянные провокации на границе; уничтожение любых культурных памятников Азербайджана, в том числе находящихся за рубежом - таких, как памятник Натаван в Швеции, ставший мишенью армянского вандализма. И даже могилы азербайджанцев не дают покоя армянским преступникам: они разграблены, а находящиеся в них тела - зверски уничтожены», - сказала Рашидова-Кацман.

Она также отметила, что террористическая деятельность армян продолжается и по сей день, даже после окончания войны и полного поражения Армении.

Эксперт напомнила, что Армения до сих пор не передала Азербайджану карты минных полей, чтобы азербайджанцы продолжали гибнуть от взрывов мин, а также продолжает подрывную деятельность на освобожденных азербайджанских землях.

«Однако террористические группировки моментально ликвидируются, и так будет с каждым, кто посягнет на суверенитет Азербайджана, безопасность его граждан и на энергетическую безопасность региона», - сказала она.

«Изучая наследие Азербайджана, становится очевидно, кто является хозяином этих земель, а кто - пришлыми людьми. И, конечно, азербайджанская народная музыка, в том числе мугам, народные инструменты, народные танцы, ковроткачество, изобразительное искусство, поэзия, национальная кухня, классическая музыка, включая оперу, балет, многочисленные инструментальные произведения, памятники архитектуры, мечети, многочисленные природные богатства Азербайджана - плодородные земли, водоемы, климат, выгодное географическое положение, полезные ископаемые - все это вызывает не только восхищение, но и сильную зависть недругов. Тем более завидуют и посягают на это наследие армянские силы, так как пришлый кочевой армянский народ, у которого нет всего этого, хочет показать, что он "древний". Поэтому в попытке пустить корни на чужой земле армяне не останавливаются ни перед чем, прибегая к любой гнусности и преступлению. Цель у них одна - захватить землю, придумать "доказательства" ее принадлежности армянам и сфабриковать элементы "древности" армянского народа.

Таким образом, следует пресекать любые попытки армян по искажению правды и их посягательства на азербайджанскую культуру. Армянские власти вводят в заблуждение как свой народ, так и мировое сообщество, но невозможно стереть следы азербайджанского народа с его земли, слишком непосильная эта задача, так же как и не удастся сломить дух Азербайджана и его мощь. Армянские силы путем бесконечной лжи и терроризма ведут свою страну в унизительную пропасть преступлений, позора и нищеты. Тем временем Азербайджан процветает, развивается и крепнет с каждым днем. Армении следует встать на путь конструктивного сотрудничества, добрососедских отношений, иначе существует реальная угроза для ее государственности. Ведь в конечном итоге можно присвоить любую вещь, но у этого есть своя цена. И никак нельзя присвоить ум, человечность и культуру», - сказала израильский эксперт.