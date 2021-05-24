Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден

БАКУ /Trend/ - Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором.

Как сообщает Trend, об этом говорится в поздравительном письме Президента США Джозефа Байдена Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня Республики.

"В этом году проходит 30 лет со дня восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. За это время Соединенные Штаты Америки и Азербайджанская Республика, укрепив связи между нашими народами, работали вместе в вопросах безопасности, энергии и демократического управления.

Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают вклад Азербайджана в энергетическую диверсификацию Европы вводом в эксплуатацию в прошлом году Южного газового коридора и подписанный им в нынешнем году Меморандум о взаимопонимании по совместной с Туркменистаном разведке и разработке месторождения на Каспии. Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ мы остаемся приверженными помощи в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию конфликта.

Надеемся, что через год, запомнившийся конфликтом и пандемией коронавируса, Азербайджан преодолеет эти трудности и станет еще более процветающим государством благодаря уважению прав и основных свобод человека и мирному сосуществованию с соседями",- сказал он.