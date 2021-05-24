Президент ФРГ поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с национальным праздником – Днем Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Господин Президент!

От себя лично и от имени моих соотечественников сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с 28 Мая – Днем Республики.

За последние 29 лет мы постоянно расширяли и развивали отношения между нашими правительствами и народами. Надеюсь, что мы добьемся дальнейшего усиления взаимопонимания и доверия. Нас также объединяют совместные усилия в борьбе с пандемией COVID-19 в мире. Надеюсь, что после военных столкновений, произошедших в прошлом году, будут политические и дипломатические подвижки в устойчивом урегулировании конфликта в Карабахском регионе. Можете быть уверены в том, что Германия как член Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сделает для этого все, что в ее силах.

Надеюсь, что как только появится возможность, всесторонние отношения с Вашей страной продолжатся посредством новых личных встреч и визитов.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему народу мира, свободы и благосостояния».