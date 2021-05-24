Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Начался визит министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа в Азербайджан, сообщает Trend.

Визит министра состоится в рамках регулярных консультаций между официальными лицами двух стран.

Как сообщили Trend в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках визита произойдет обмен мнениями по двусторонним отношениям, региональным и международным вопросам.