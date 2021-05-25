Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в Австрию
БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Австрию.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в рамках визита планируются встреча министра с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выступление на внеочередном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Также предусмотрены встречи с высокопоставленными официальными лицами Австрии, руководителями ведущих мозговых центров, главами международных организаций, действующих в Вене.
Таир Салахов был моим духовным наставником. Когда узнал о его смерти, заплакал… - художник из Германии Ашраф Гейбатов (ФОТО)
Лента новостей
Устранена неисправность вертолета ВВС Азербайджана, совершившего вынужденную посадку в Турции - минобороны
Мы признательны Азербайджану за 20-летнюю поддержку миссии НАТО в Афганистане и ее усилий в борьбе с террором - Байден
Судьба бывшей учительницы русского языка и литературы из азербайджанской сельской школы (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане назначены судьи и председатели Апелляционных судов и ряда судов первой инстанции – Распоряжение
В Учебно-тренировочном центре ВС Азербайджана прошла церемония выпуска «Курса подготовки офицеров запаса» (ВИДЕО)
Назначен спецпредставитель Президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района – Распоряжение
Азербайджано-турецкое братство, составляющее основу великого тюркского единства, вступает в новый этап - Севиль Микаилова
Политическая нестабильность в Ереване – результат беспрецедентного экономического кризиса – американский эксперт
Задержано лицо, подозреваемое в участии в незаконных вооруженных формированиях за пределами страны – СГБ Азербайджана (ВИДЕО)
Ассоциация страховщиков назвала приоритеты реализации стратегии развития азербайджанского страхового рынка