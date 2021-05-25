Во время парламентских выборов в Армении не исключена серьезная эскалация – политолог

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы в Армении пройдут в очень напряженной обстановке, и не исключается серьезная эскалация.

Об этом сказал Trend политолог, председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

«В Армении сейчас серьезный кризис, парламентские выборы также способствуют эскалации ситуации. Сейчас в Армении есть ряд группировок, которые стремятся дестабилизировать обстановку, хотят расторгнуть трехстороннее заявление по Карабаху от 10 ноября 2020 года», – сказал он.

По его словам, в Армении существует сильная диаспора, которая постоянно вмешивается во внутриполитическую ситуацию в стране.

«Пашинян хотел избавиться от этого синдрома. Он увидел, что Азербайджан уже не то государство, которое было в начале 90-х годов. Сегодня Азербайджан – одна из мощных военных держав, и он твердо стоит на своих позициях», – добавил Бабаев.

(Редактор: Надир Насиров)