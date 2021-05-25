В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Политика 25 мая 2021 19:55 (UTC+04:00)
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Король Нидерландов Виллем-Александр во вторник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случают национального праздника – Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

«Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас по случаю Дня Республики и передаю наилучшие пожелания благосостояния азербайджанскому народу.

Накануне этого праздника должен признать, что пандемия COVID-19 является невиданной проблемой для всех нас. Наряду с продолжением совместных усилий в борьбе с вирусом COVID-19, желаю Вам, Вашему правительству, а также всему азербайджанскому народу сил, смелости и здоровья».

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Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, заявляю, что высоко ценю узы дружбы и сотрудничества, связывающие наши братские страны, хочу подчеркнуть надежду на дальнейшее развитие этих связей на всех уровнях во взаимных интересах наших братских народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу – прогресса и процветания», – говорится в поздравительном письме.

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Президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали во вторник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случают национального праздника – Дня Республики.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент.

От имени руководства Международной тюркской академии и от себя лично имею честь передать Вам искренние поздравления и выразить наилучшие пожелания по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.

Несмотря на то, что деятельность Азербайджанской Демократической Республики была недолгой, она сыграла исключительную роль в формировании национально-освободительного мышления и идей государственности во всем тюркско-мусульманском мире.

Впервые после восстановления независимости братский азербайджанской народ, положивший при Вашем лидерстве конец продолжавшейся долгие годы несправедливости и добившийся исторической Победы, отмечает День Республики с особыми чувствами и огромной радостью.

Пользуясь этой приятной возможностью, еще раз сердечно поздравляю Вас, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира и процветания».

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во вторник направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо в связи с национальным праздником – Днем Республики.

«Господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю национального праздника – Дня Республики. В то же время еще раз выражаю Вам свое желание продолжить укрепление дружественных связей и сотрудничества, соединяющих наши страны.

Выражаю Вам свое высочайшее уважение и почтение», – говорится в поздравительном письме.

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