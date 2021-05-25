Президент Ильхам Алиев поздравил грузинского коллегу (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник направил Президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное письмо по случаю 26 Мая – Дня независимости.
Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:
«Уважаемая госпожа Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный народ Грузии с 26 Мая – Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.
Азербайджано-грузинские связи исходят из воли наших народов, которые веками живут в условиях добрососедства и дружбы. Особое удовлетворение вызывает постоянное расширение сферы охвата развивающихся на таком прочном фундаменте и опирающихся на богатые традиции наших межгосударственных отношений, которые сегодня приобрели характер стратегического партнерства.
Уверен, что мы и дальше будем прилагать усилия, направленные на укрепление связей между нашими странами и углубление сотрудничества, вызывающего взаимный интерес.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественной Грузии – постоянного спокойствия и благополучия».